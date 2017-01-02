В Одессе прошло факельное шествие в честь Бандеры - не обошлось без провокаций

Около трехсот одесситов, преимущественно активистов "Правого сектора", ВО "Свобода", ОО "Сокол", совершили в воскресенье вечером факельное шествие по центральным улицам города - от памятника Тарасу Шевченко к памятнику Ришелье, где провели вече.

Участники колонны, впереди которой шла девушка с калиновым венком на голове и несла портрет Степана Бандеры, скандировали "Слава Украине - Героям Слава!", "Степан Бандера - наш герой!", "Слава нации!", сообщает Укринформ.

Участники акции минутой молчания почтили память Бандеры.

Все фото: dumskaya.net

Во время шествия произошла небольшая стычка, когда один из двух провокаторов на Греческом мосту выкрикнул оскорбительные слова о Бандере. Как сообщает агентство, ему разбили нос.

Правоохранители, сопровождавшие колонну, окружили двух провокаторов и отконвоировали в Приморский отдел полиции.

Вместе с тем, как сообщает канал 112 Украина, аналогичные шествия прошли также в Днепре, Житомире, Запорожье, Ровно, Хмельницком, Луцке, Кропивницком и Славянске.

Степан Бандера - украинский политический деятель, один из идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века. Он родился 1 января 1909 года в селе Старый Угринов Ивано-Франковской области.