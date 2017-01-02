Климкин и новый глава ОБСЕ два дня пробудут в Донецкой области

Себастьян Курц(фото: Новое время) 3 и 4 января глава МИД Украины Павел Климкин и глава ОБСЕ, Федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц осуществят рабочий визит в Донецкую область.

Об этом говорится в сообщении МИД Украины.

"Цель визита - ознакомление Курца в начале председательства Австрии в ОБСЕ с состоянием имплементации Минских договоренностей, социально-экономической ситуацией в регионе, обусловленной военной агрессией РФ против Украины, а также реализацией благотворительных проектов с участием австрийских гуманитарных организаций", - отметили в ведомстве.

Также Климкин и Курц обсудят перспективы развертывания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, укрепление потенциала СММ ОБСЕ в Украине для эффективного мониторинга и верификации выполнения Минских соглашений.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что глава МИД РФ на встрече с ОБСЕ допустил обмен украинских политзаключенных Сенцова, Клыха и Сущенко