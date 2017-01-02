В Исландии заговорили о возможном референдуме по членству в ЕС

Идея референдума относительно членства Исландии в ЕС стала одним из основных факторов во время переговоров в ходе формирования нового правительства страны.

Об этом сообщает Politico.

Исландские политики проводят переговоры относительно формирования нового правительства после проведения в октябре досрочных парламентских выборов.

Правоцентристская и евро скептическая Партия независимости ведет переговоры с либеральной Партией реформ и партией "Светлое будущее". Лидер "Светлого будущего" Оттарр Проппе заявил, что референдум относительно членства в ЕС стал важным фактором в этих переговорах.

Исландия подала заявку на членство в ЕС в 2009 году, когда у власти находились левые, однако отозвала заявку в 2015 году. Решение отозвать заявку сопровождалось массовыми протестами.

Исландия входит в Шенгенскую зону и европейской экономической зоны. Даже если новое правительство проведет референдум, на котором будет поддержано вступление в ЕС, Исландия сможет стать членом блока не ранее 2022 года.

Напомним, что в июне прошлого года 51,9% британцев проголосовали за выход Великобритании из Европейского Союза, а 48,1% - за сохранение участия в ЕС. Тогда результат такого голосовнаия назвали "Brexit"