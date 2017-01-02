В Германии заявили, что после урегулирования конфликта в Сирии Асад должен уйти

Правительство Германии настаивает, что нынешний глава Сирии Башар Асад должен впоследствии покинуть свой пост.

Об этом заявил представитель немецкого МИДа Мартин Шефер, передает Интерфакс-Украина.

"Асад не может выполнять постоянную роль (президента) для развития мирного будущего в Сирии", - подчеркнул он.

В то же время дипломат допустил возможность того, что Асад может участвовать в переходном процессе в Сирии, однако его полномочия должны быть сильно ограничены.

Напомним, ранее в МИД Турции заявили, что переход к мирному процессу в Сирии несовместим с режимом Асада.

Также ранее сообщалось о том, что сирийский режим Асада обвинил Турцию во вторжении и нарушении суверенитета