В Николаеве сгорел автомобиль вместе с автомобилем

В понедельник, 2 января, около 12 часов дня в Николаеве в помещении гаража, расположенном на территории АГК "Лада" по улице Карпенка, возник пожар.

Об этом сообщили в ГУ ГосЧС Украины в Николаевской области.

На вызов выехали бойцы двух отделений государственных пожарно-спасательных частей по охране Центрального и Заводского районов города. По прибытию было установлено, что в помещении, где произошло возгорание, находится легковой автомобиль ВАЗ-2107.

Пожарные сначала локализовали пожар, а в 13:06 часов полностью ликвидировали возгорание на площади 25 кв. м, не допустив его распространения на рядом расположенные гаражи. В результате пожара огонь полностью уничтожил гараж и автомобиль, находившийся внутри.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электросети.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Николаеве возле гаража дотла сгорела «Нива»