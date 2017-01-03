Защита через суд требует заслушать показания Януковича

Адвокаты экс-президента Виктора Януковича просят через суд заслушать показания их подзащитного.

Об этом говорится в сообщении адвокатской компании, которая обеспечивает защиту Януковичу, пишет "Украинская правда".

Защита требует признания противоправным "лишение Печерским судом Виктора Януковича права на правосудие и права представить показания".

"Мы подали иск 28 декабря 2016 и надеемся, что решением Окружного админсуда Киева суд будет обязан выполнить требования статей 55 и 129 Конституции Украины, ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Международного пакта о гражданских и политических правах человека и допросить Виктора Януковича лично", - отметил адвокат Виталий Сердюк

По словам адвоката, "системные отказы" Печерского суда взять у Януковича объяснения по всем предъявленным ему подозрениями и, в частности, недавно по поводу госизмены - "это грубое нарушение личного права человека на защиту, гарантированное рядом нормативно-правовых актов и угроза вынесения необоснованного приговора ".

"Любому гражданину нашего государства Конституцией, КПК, Международным пактом о гражданских и политических правах, Конвенции о защите прав человека гарантировано право допрошенным по делу, в которой выдвигаются обвинения", - отметил он. "Печерским райсудом уже неоднократно эти гарантии нарушались и моему клиенту безосновательно отказывалось в предоставлении в судебных процессах показаний, без которых невозможно объективно установить истину", - отметил адвокат.

Напомним, защита экс-президента Виктора Януковича отказалась принимать подозрение в госизмене, объявленное генеральным прокурором Юрием Луценво во время допроса 28 ноября.

После этого Киевский суд отложил рассмотрение дела Януковича о госизмене на неопределенное время