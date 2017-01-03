Порошенко одобрил закон о Высшем совете правосудия

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о Высшем совете правосудия.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Новообразованный орган является одним из ключевых моментов судебной реформы. Он ликвидирует политическую составляющую в судебной ветви власти", - написал глава государства.

По его словам, документ был подписан в ходе встречи с главой Высшего совета юстиции Игорем Бенедисюком.

В Верховной Раде также подтвердили одобрение Порошенко, сообщив, что 3 января проект закона №5180 возвращен с подписью президента.

Согласно документу, Высший совет правосудия - это коллегиальный, независимый конституционный орган власти и судейского самоуправления, действующий на постоянной основе. Высший совет правосудия является юридическим лицом, а расходы на его содержание определяются отдельной строкой в госбюджете.

Полномочия органа включают представление о назначении судьи; обеспечение дисциплинарного производства в отношении судьи; принятие решения об увольнении судьи с должности; согласие на задержание судьи или содержание его под стражей или арестом; участие в определении расходов госбюджета на содержание судов, органов и учреждений системы правосудия.

Высший совет правосудия включает в себя 21 члена, которые назначаются или избираются различными должностными лицами или органами.

Напомним, 2 июня 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей. После этого Верховный суд решил обжаловать в Конституционном судебную реформу.

Как известно, ранее были приняты конституционные изменения в части правосудия и новый закон «О судоустройстве и статусе судей» вступили в силу. Согласно им, высшие спецсуды ликвидируются и создается новый Верховный суд как единственный суд кассационной инстанции. Все 200 судей нового Верховного Суда должны быть отобраны на конкурсе.