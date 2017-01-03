На Николаевшине 1 января выбрали двух депутатов Александровской общины

В воскресенье, 1 января состоялось повторное голосование на выборах в поселковый совет Александровской объединенной общины по двум одномандатным мажоритарным округам, по результатам которого были избраны два депутата.

Об этом сообщает пресс-секретарь Гражданской сети «ОПОРА»

Так, во время выборов 11 декабря по округам №13 и №21 кандидаты набрали одинаковое количество голосов, поэтому Александровская территориальная избирательная комиссия приняла решение о проведении повторного голосования 1 января. В соответствии с частью 3 статьи 87 Закона Украины «О местных выборах» повторное голосование проводится в воскресенье, не позднее чем в трехнедельный срок после дня голосования.

Как отмечают наблюдатели Гражданской сети ОПОРА, день голосования прошел без нарушений и в соответствии с законодательством. Участковые комиссии, на которых была возложена обязанность организации выборов, получили бюллетени, подготовили помещения для голосования, вовремя разнесли приглашения избирателям и без ошибок составили протоколы о подсчете голосов, которые были приняты Александровской территориальной комиссией.

В результате по округу № 13, который включает территорию поселка Александровка, явка составила 21%, проголосовало 63 избирателя из 296. Победу одержал Владимир Работин, который баллотировался в депутаты путем самовыдвижения.

В свою очередь, по округу № 21, который включает село Свободный Яр, явка составила 53%, проголосовало 165 избирателей из 308. Победу одержала Антонина Моисеенко, самовыдвиженка.

Как отмечает ОПОРА, повторное голосование также состоится 8 января на двух округах в Бугской и Веселиновской общинах.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что на Николаевщине выборы почти во всех объединенных общинах выиграли действующие главы сельсоветов.