Большая чистка

В Николаевский морской порт полгода назад зашла команда херсонских управленцев. Новый менеджмент сразу обозначил свои задачи: борьба с коррупцией, увеличение поступлений в бюджет и оптимизация работы порта. Однако вместо обещанного «покращення» получилось все с точностью наоборот: в виде непрозрачных тендеров и сомнительных кадровых решений.

ПРОФСОЮЗНЫЙ «МАЙДАН»

Тема Николаевского морского порта последние месяцы не сходит с лент новостей региональных и национальных СМИ. Многочисленные акции протеста, которые портовики устраивали возле своей администрации, у стен Николаевского областного совета и даже в столице – у Министерства инфраструктуры, – наглядно продемонстрировали, что проблемы в порту не то что не решаются, а напротив, накапливаются, как снежный ком.

Главную роль в акциях протеста играли морские профсоюзы. Протестующие требовали прекратить повальные увольнения в порту, уволить нынешних руководителей Виктора Козонака и Владимира Пинькаса и заменить их профессионалами, имеющими опыт работы в портовой отрасли. Позже к требованиям портовиков добавилась и отставка министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

ХЕРСОНСКИЙ ДЕСАНТ

По словам руководителя профсоюза работников морского транспорта Никморпорта Павла Прокопенко, претензий у портовиков к своему новому руководству накопилось более чем достаточно. В основном они касаются кадровых «чисток». Опытных работников увольняют, а вместо них набирают новых, причем в основном из соседнего Херсона.

– Новое руководство привело в порт шестьдесят работников на дублирующие должности. Специалистов, которые проработали много лет, выгоняют. А на смену им приходят люди, которые не то что в портах, в морской отрасли не работали.... Сократили главного бухгалтера морпорта, ее место заняла бывший косметолог, - приводил примеры Прокопенко.

Под кадровую чистку попал и заместитель начальника по операционной деятельности Станислав Бибик. Его уволили с нарушениями трудового законодательства, поэтому сейчас Бибик оспаривает это решение в суде.

Нынешний исполняющий обязанности директора Николаевского филиала ГП АМПУ Виктор Козонак и заместитель по безопасности Владимир Пинькас – тоже выходцы из Херсона.

По мнению Павла Прокопенко, старый менеджмент увольняют по одной причине – чтобы пустить финансовые потоки в «нужном» направлении.

ТАЙНАЯ ОХРАНА

В ноябре администрация морпорта провела тендер на охранные услуги. В торгах участвовало несколько известных в регионе охранных фирм, в том числе и управление полиции охраны. Однако тендерный комитет порта выбрал никому не известную фирму «Альфа-Безпека» с киевской пропиской. И это несмотря на то, что киевляне оценили свои услуги почти в два раза дороже, чем их конкуренты, - в 871 тысячу гривен за месяц.

Мы решили поближе присмотреться: что это за фирма, как давно на рынке, и что вообще о ней известно.

По информации системы Youcontrol, охранная фирма «Альфа-Безпека» была создана в последние дни минувшего года. Ее учредителем является Леонид Матейко, уроженец Львовской области, директором – Сергей Онищенко из Житомирской области.

На «вооружении» охранников 80 резиновых дубинок, 80 газовых баллончиков и столько же радиостанций. А еще автомобиль Фольксваген «Vento» 1997 года выпуска. Правда, машина не своя, а арендованная у жительницы Львова. Это и есть весь «актив» фирмы, которая берется выполнять подряды по охране объектов по всей Украине.

Чтобы выиграть торги, «Альфа-Безпеке» нужно было показать, что у фирмы есть опыт работы в охранной сфере. Предприятие предоставила договора на охрану одного из развлекательных центров во Львове и яблоневых садов в селе Стильска Львовской области. Однако, как оказалось, предприятием «Львовский сад» управляет собственник «Альфа-Безпеки» Леонид Матейко.

По данным системы Prozorro, эта охранная контора уже засветилась в одном скандальном тендере. Как и в ситуации с морпортом, она предложила цену за охрану одного из подразделений государственного предприятия «Укрзализныця» в два раза большую, чем их конкуренты, и… победила. Проигравшая компания подала жалобу в Антимонопольный комитет и выиграла спор. Антимонопольщики признали, что заказчик подыгрывал «Альфа-Безпеке» и необоснованно отклонил предложения конкурентов.

ОФИС ЕСТЬ – ФИРМЫ НЕТ

Мы решили пообщаться с руководством фирмы и оправились в ее офис в Киеве. Найти его оказалось непросто - в многоквартирном доме, где прописана фирма, никаких указателей на наличие «штаб-квартиры» охранной компании нет. На дверях офиса какие-либо упоминания об «Альфа-Безпеке» тоже отсутствуют. Мы позвонили, но двери нам не открыли. Находившийся внутри офиса мужчина в категоричном тоне сказал, что общаться с журналистами не желает, а если есть какие-либо вопросы, посоветовал писать официальный запрос. Уговоры и указания на то, что фирма работает с бюджетными средствами, а потому должна быть более прозрачной, - не произвели на бдительного служаку впечатления.

Работники морского порта, с которыми пообщался Центр журналистских расследований, утверждают, что новая охрана не соответствует своему назначению.

– Они стоят на нескольких постах без какой-либо спецодежды: кто в спортивках, кто в джинсах. Никаких средств защиты – дубинок, баллончиков, а также средств связи – раций мы у них вообще не наблюдали. Из удостоверения – бейдж с надписью охрана, без имени и фамилии, - рассказал Алексей П., много лет проработавший в порту.

Новую охрану набирали из жителей сел и небольших городков Николаевской области поспешно через Центр занятости. Никаких курсов, в отличие от действующей вооруженной охраны, представители новой не проходили, перед началом работы не стажировались. Как правильно осуществлять проверку грузов, тоже понятия не имеют, сообщили работники порта на условиях анонимности.

Николаевский морской порт относится к стратегическим режимным объектам, которые по действующему постановлению Кабмина может охранять только государственная охрана. Экономия средств госпредприятия получилась своеобразная: при наличии своей работающей вооруженной охраны наняли еще фирму, переплатив ей в несколько раз.

ПРОЩЕ ОТМЕНИТЬ, ЧЕМ ЗАВЕРШИТЬ

За пять месяцев работы в морпорту новая команда провела через систему Prozorro 172 закупки различных товаров и услуг. Из них 43, на общую сумму 4,6 млн. грн., завершились заключением договоров, а 129, на сумму 34 млн. грн., были по различным причинам отменены.

Одной из отменённых сделок стала закупка услуги по ремонту водопроводных сетей в порту на предположительную сумму в 6,5 миллиона гривен. Николаевское предприятие «ВиК-технологии», специализирующееся на ремонте водопроводных систем и предложившее наиболее низкую цену, в итоге… проиграло. Тендерный комитет выявил, что участник торгов попадает под санкции, поскольку его директор когда-то был гражданином Российской Федерации. В итоге победителем признали фирму с донецкими корнями «БМД и Ко».

Эта компания имеет интересную историю. При штатной численности в 28 человек донецкая фирма выиграла подрядов на 91 миллион гривен за последние четыре месяца. Причем одновременно она обязуется проводить ремонтные работы в Донецкой и Днепропетровской областях. А еще планировала - и в Николаевской. Каким образом можно выполнять работы при такой численности сотрудников?

Предприятие «Вик-технологии» подало жалобу на действия портовиков в Антимонопольный комитет. Рассмотрев причины, по которым у компании «украли» победу, антимонопольщики признали действия тендерного комитета порта в отношении «ВиК-технологии» необоснованными и потребовали отменить незаконное решение. Ведь компания никакого отношения к России не имеет, а его руководитель на момент проведения тендера уже был украинским гражданином.

Но новые портовые менеджеры не сдались и просто отменили тендер на ремонт водопроводной системы, признав его нецелесообразным.

Бывший заместитель начальника морпорта по административно-правовым вопросам и экономической безопасности Александр Новохацкий, который в свое время возглавлял тендерный комитет порта, уверен, что основной причиной тендерных «неудач» нового руководства порта являются попытки протащить свои фирмы. Если же это не удается сделать, то тогда торги отменяют как нецелесообразные.

– Это же коррупция в чистом виде. Когда я работал, у нас такого беспредела не было, - утверждает Александр Новохацкий.

Цифры – красноречивы. В первом полугодии, когда порт работал со старым руководством, 87 сделок, по данным системы Prozorro, завершились удачно, и только 60 по разным причинам были отменены, тогда во втором полугодии статистика с точностью до наоборот.

По мнению бывшего пресс-секретаря морского порта Алины Коротич, администрация порта уже до конкурса знала, кто будет выполнять подряд.

– Мне сказали, что увеличат бюджет на пир до 500 тысяч. При том, что раньше на год уходило не больше 200 тысяч гривен. Я сказала, что до конца года не израсходую такую сумму, но мне ответили, что это не моя забота, – «С кем и как заключать договора, тебе скажут».

Алина отказалась участвовать в подобном «освоении» средств, написала заявление и уволилась. А вместо нее взяли журналистку из Херсона.

КОМАНДА-МЕЧТА

Новая команда появилась в порту в конце июня. Сначала приказом главы Администрации морских портов Украины на должность директора Николаевского филиала АМПУ был назначен Александр Демьяненко, который через две недели привел в порт своих людей. Им было издано распоряжение, по которому четырех «высококвалифицированных» специалистов с опытом работы привлекли к «подготовке управленческих решений». Среди таковых «спецов» оказались: Виктор Козонак, Сергей Еременко, Владимир Пинькас и Дарья Маринюк. Часть команды – бывшие херсонские руководители разных предприятий. Виктор Козонак, по сообщениям СМИ, руководил сначала Херсонским автопредприятием, потом попал в систему «Укроборонпрома». Руководил Харьковским бронетанковым заводом, ГП «Заводом имени Малышева». Сергей Еременко занимал руководящие должности в системе Госгорпромнадзора. Владимир Пинькас был начальником управления Пенитенциарной службы в Херсонской области, а также директором Херсонского судоремонтного завода "Паллада". Он более известен по делам своего сына Сергея Пинькаса, который занимал высокую должность в госконцерне «Укроборонпром» и был уволен оттуда из-за череды коррупционных скандалов.

Пинькас-младший был в хороших отношениях с главой концерна Романом Романовым, а тот, в свою очередь, считается креатурой самого Президента.

Через некоторое время всех этих советников (кроме Дарьи Маринюк - Прим.Авт.) утвердили на должностях заместителей главы администрации, а сам Демьяненко… ушел на больничный. И до сих пор на работу не вышел. С начала сентября администрацией порта по сути руководит новая команда во главе с Виктором Козонаком.

КОМИССИЯ ЕСТЬ, РЕЗУЛЬТАТОВ НЕТ

Мы попытались получить комментарий от новой команды об итогах ее работы в порту. Бывший работник пенитенциарной системы Владимир Пинькас категорически отказался общаться с журналистами. Виктор Козонак заверил, что проинформирует журналистов, как только закончит проверку министерская комиссия, которая начала работу в порту после акций протестов профсоюзов.

– Как только станут известны выводы комиссии, я обязательно встречусь с вами и отвечу на все вопросы, - пообещал он журналисту.

Результаты активной пятимесячной деятельности нового руководства стали причиной появления в порту министерской комиссии, которую прислал глава транспортного ведомства Владимир Омелян. Комиссия должна была оценить последствия работы новых управленцев. В середине декабря она закончила свою работу. Впрочем, выводы ревизоров до сих пор остаются тайной за семью печатями, тщательно скрываемой от общественности.

Бывший заместитель начальника администрации порта Станислав Бибик, возглавляющий ныне один из профсоюзов порта, чего-то серьезного от работы ревизоров не ожидает.

– Как члену комиссии мне показали проект актов проверки, но там все было выхолощено. Те провалы в работе, продемонстрированные новой командой, на которые я указывал, даже не рассматривались. Мне ясно дали понять, что плохо оценивать работу нового менеджмента – значит пачкать имидж министра, а этого никто из присланных сюда клерков делать не будет, - говорит профсоюзный лидер.

Но надеяться, что высокопоставленная министерская комиссия сделает какие-то объективные выводы о деятельности новой команды, не приходится. А значит, и дальше финансовые потоки, вливаемые в портовую отрасль, будут оседать в карманах тех, кто их распределяет.

Ярослав Чепурной, "Центр журналистских расследований"