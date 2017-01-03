В первый день 2017 года на Николаевщине родилось 14 девочек и 9 мальчиков.
Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Николаевской облгосадминистрации.
При этом в облздраве отметили, что в бюджете на 2017 год областная администрация предусмотрела средства на приобретение медицинского оборудования для оснащения родильного отделения областной больницы почти 12 миллионов гривен.
«Еще в 2010 году был утвержден национальный проект «Новая жизнь - новое качество охраны материнства и детства», согласно которому в Николаевской области на территории областной больницы было запланировано строительство 4-х этажного перинатального центра. Но средств на его реализацию оказалось недостаточно и проект был приостановлен. Существенным альтернативой было создание родильного отделения на базе областной больницы. Поэтому, в октябре 2015 реанимационное отделение областной больницы перевели в новое помещение, что позволило начать ремонтные работы для создания родильного отделения. Ремонт был закончен, но оборудование приобретено не было. Теперь этот вопрос будет решен», - заявили в департаменте здравоохранения Николаевской ОГА.