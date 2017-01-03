В первый день 2017 года на Николаевщине родилось 14 девочек и 9 мальчиков.



Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Николаевской облгосадминистрации.

При этом в облздраве отметили, что в бюджете на 2017 год областная администрация предусмотрела средства на приобретение медицинского оборудования для оснащения родильного отделения областной больницы почти 12 миллионов гривен.