Вилкул поддержал идеи Пинчука о выборах в ОРДЛО и отказе от ЕС и НАТО

Народный депутат Украины от Оппозиционного блока Александр Вилкул поддержал скандальные идеи украинского олигарха Виктора Пинчука о выборах в ОРДЛО и отказе от ЕС и НАТО.
Об этом он заявил в в студии 112 канала.
Так, Вилкул считает, что озвученная Пинчуком стратегия "является важнейшим элементом повестки дня для страны в 2017 году".
Напомним, ранее сообщалось о том, что бизнесмен Виктор Пинчук предлагает Украине принять компромиссы в отношениях с Россией и отойти от евроинтеграционного пути, провести выборы на оккупированном Донбассе до освобождения его территорий.
«Возможно, определенная часть общества оказалась не готова к его (Пинчука, - ред.) заявлению, но пройдет полгода и отношение изменится. Как бы не была против этого партия войны, которая сейчас раздувает конфликт и манипулирует, вырывая слова из контекста. Но подчеркну – чем дольше будет длиться конфликт на востоке страны, тем сложнее потом будет сшить Украину», - заявил Вилкул.
Он допустил, что Пинчук озвучил мнение мировых элит и заявил, что, якобы, «об этом говорят и миллионы украинцев, которые хотят мира».
Помимо прочего, депутат от Оппоблока называет заявления Пинчука "взвешенными", но считает, что они сегодня очень сильно перекручиваются.
"Что сказал Виктор Пинчук? Первое. Никто и никогда у нас не заберет наше право развиваться в том направлении, как мы хотим, жить в том обществе – в демократическом обществе, в котором мы хотим. Но! Для того, чтобы стабилизировать и выйти из той ситуации, которая у нас есть, необходимо идти путем компромиссов, потому что нет другого пути. Что он еще сказал? Он сказал, что необходимо обеспечить мир для того, чтобы спасти миллионы людей. Что необходимо сейчас сосредоточиться на помощи беженцам. Это то, что я говорю каждый день. Мы должны понимать, что закончилась одна эра и начинается другая эра в одном из главных полюсов влияния – в Соединенных Штатах Америки. В следующем году выборы и во Франции, и в Германии. Это главные игроки. Это в том числе мнение мировой элиты и Украина не может быть против всех. Потому Виктор Михайлович говорит очень здравые вещи", - заявил народный депутат Александр Вилкул.