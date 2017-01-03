Вилкул поддержал идеи Пинчука о выборах в ОРДЛО и отказе от ЕС и НАТО

Народный депутат Украины от Оппозиционного блока Александр Вилкул поддержал скандальные идеи украинского олигарха Виктора Пинчука о выборах в ОРДЛО и отказе от ЕС и НАТО.

Об этом он заявил в в студии 112 канала.

Так, Вилкул считает, что озвученная Пинчуком стратегия "является важнейшим элементом повестки дня для страны в 2017 году".

Напомним, ранее сообщалось о том, что бизнесмен Виктор Пинчук предлагает Украине принять компромиссы в отношениях с Россией и отойти от евроинтеграционного пути, провести выборы на оккупированном Донбассе до освобождения его территорий.

«Возможно, определенная часть общества оказалась не готова к его (Пинчука, - ред.) заявлению, но пройдет полгода и отношение изменится. Как бы не была против этого партия войны, которая сейчас раздувает конфликт и манипулирует, вырывая слова из контекста. Но подчеркну – чем дольше будет длиться конфликт на востоке страны, тем сложнее потом будет сшить Украину», - заявил Вилкул.

Он допустил, что Пинчук озвучил мнение мировых элит и заявил, что, якобы, «об этом говорят и миллионы украинцев, которые хотят мира».

Помимо прочего, депутат от Оппоблока называет заявления Пинчука "взвешенными", но считает, что они сегодня очень сильно перекручиваются.