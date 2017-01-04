У Трампа назвали дату его первой пресс-конференции в качестве президента

Первую большую пресс-конференцию Дональда Трампа после его избрания президентом США планируется провести 11 января.

Об этом заявила советник Трампа Келлиэн Конуэй, передает СNN.

По ее словам, дата пресс-конференции – 11 января — согласована с Трампом. Ранее Трамп не собирал журналистов после своей победы на выборах президента США, а общался со своими избирателями и прессой с помощью Twitter и интервью.

Отмечается, что новоизбранный президент США намеревался провести пресс-конференцию в середине декабря, однако отложил ее.



Напомним, что ранее сообщалось о том, что после победы Трампа Пентагон не включил Россию в список главных угроз США