Генпрокуратура изымет у МИД оригинал «харьковских соглашений» и проведет их экспертизу

Медведев и Янукович во время подписания "харьковских соглашений" Печерский районный суд города Киева 27 декабря своим постановлением позволил Главной военной прокуратуре изъять в Министерстве иностранных дел оригинал соглашения о продлении на 25 лет базирования Черноморского флота России в Крыму для проведения экспертизы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.

Она пояснила, что в данный момент следственным управлением Главной военной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

«У следствия есть достаточные основания полагать, что в указанных документах содержатся сведения, которые могут подтвердить факты нарушения процедур подготовки, принятия, подписания и ратификации Соглашения со стороны Украины, определенных законодательством Украины, а также это даст возможность установить круг лиц, чьи действия привели к заключению соглашения, противоречащего Конституции Украины», - цитирует решение суда пресс-секретарь Генпрокурора.

Также, Сарган пояснила, что в указанном производстве исследуются основания и обстоятельства подписания 21 апреля 2010 соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Крыма (известные как «харьковские соглашения»).

"Кроме того, прокуратура 19 декабря 2016 назначила почерковедческую экспертизу. В случае недопуска следователей они могут инициировать проведение обыска в Министерстве иностранных дел", - подытожила пресс-секретарь Генпрокурора.

Как известно, в апреле 2010 года президентами России и Украины в Харькове было заключено соглашение согласно которому был продлен срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе на 25 лет. позже, во время ратификации этого соглашения, в сессионном зале ВР произошли потасовки в метанием яиц и дымовыми шашками.

Напомним, ранее сообщалось о том, как Янукович признал, что Кремль «кинул» Украину в Харьковских соглашениях. Также напомним, как высокопоставленный чиновник ПАСЕ намекал, что Януковича за харьковские соглашения можно судить также, как удили Тимошенко.