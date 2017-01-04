Посол Украины в США объяснил, почему Порошенко не поедет на инаугурацию Трампа

Служба протокола администрации США не предусмотрела участия глав государств в церемонии инаугурации 45-го президента Соединенных Штатов Америки.

Так посол Украины в США Валерий Чалый в интервью "Укринформу" объяснил то, что президента Петра Порошенко не будет на инаугурации Трампа.

По его словам, это устоявшаяся практика.

"Вокруг этого вопроса возникло много спекуляций. Причем они не прекращаются", – констатировал украинский дипломат. "Посольство получило официальную ноту от американского протокола, что нынешняя инаугурация по уровню участия от стран будет проходить по тем же правилам, что и в предыдущие годы. То есть на эти официальные мероприятия приглашаются послы, и никаких приглашений лидерам государств не присылается", – объяснил Чалый.

Из-за этого, подчеркнул посол, вопрос, едет ли президент Украины в США, не стоит, как и вопрос, едут ли другие президенты.

"На сегодня такой формат не предусмотрен", – подытожил он.

Между тем, экс-президент США Джордж Буш-младший вместе с женой планируют быть на церемонии инаугурации Дональда Трампа 20 января, сообщают американские СМИ.

А 41-й президент США Джордж Буш-старший отказался от участия в церемонии инаугурации, сославшись на состояние здоровья.

Со своей стороны, бывший глава Белого дома Билл Клинтон и кандидат в президенты Хиллари Клинтон якобы придут на церемонию.