Посол Украины в США объяснил, почему Порошенко не поедет на инаугурацию Трампа

Служба протокола администрации США не предусмотрела участия глав государств в церемонии инаугурации 45-го президента Соединенных Штатов Америки.
Так посол Украины в США Валерий Чалый в интервью "Укринформу" объяснил то, что президента Петра Порошенко не будет на инаугурации Трампа.
По его словам, это устоявшаяся практика.
"Вокруг этого вопроса возникло много спекуляций. Причем они не прекращаются", – констатировал украинский дипломат.
"Посольство получило официальную ноту от американского протокола, что нынешняя инаугурация по уровню участия от стран будет проходить по тем же правилам, что и в предыдущие годы. То есть на эти официальные мероприятия приглашаются послы, и никаких приглашений лидерам государств не присылается", – объяснил Чалый.
Из-за этого, подчеркнул посол, вопрос, едет ли президент Украины в США, не стоит, как и вопрос, едут ли другие президенты.
"На сегодня такой формат не предусмотрен", – подытожил он.
Между тем, экс-президент США Джордж Буш-младший вместе с женой планируют быть на церемонии инаугурации Дональда Трампа 20 января, сообщают американские СМИ.
А 41-й президент США Джордж Буш-старший отказался от участия в церемонии инаугурации, сославшись на состояние здоровья.
Со своей стороны, бывший глава Белого дома Билл Клинтон и кандидат в президенты Хиллари Клинтон якобы придут на церемонию.
"Два хорошо проинформированных источника сообщили, что на протяжении последних нескольких недель Хиллари Клинтон обсуждала с доверенными советниками и друзьями, следует ли ей быть на инаугурации. По информации источников, она и президент Клинтон решили сделать это из чувства долга и уважения к американскому демократическому процессу", – отмечает New York Magazine.