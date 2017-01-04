Спецмиссия ОБСЕ расширит свою деятельность на всю территорию Донбасса

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ продолжит выполнять свои функции в рамках действующего мандата, а также расширит зоны своего контроля на всю территорию Донбасса.

Об этом заявил председатель ОБСЕ Себастьян Курц во время совместного брифинга с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, передает «РБК-Украина».

- Что касается миссии, я прошу вас реалистически подходить к этому вопросу. В ОБСЕ 57 стран-членов, и решения принимаются консенсусом. Это, конечно, непросто, и у этого принципа есть свои недостатки. Но это имеет и положительные стороны – достигается единство и сплоченность организации, - отметил Курц. - Мы будем делать все, чтобы миссия могла выполнять свой мандат более эффективно, могла проводить наблюдения на всей территории Донбасса и чтобы было достигнуто прекращение огня.

При этом Курц добавил, что одних усилий СММ ОБСЕ будет недостаточно, должны быть усилия «представителей регионов, представителей, принимающих решения в Москве, в Киеве и других странах». По его словам, в первую очередь СММ ОБСЕ будет контролировать прекращение боевых действий на Донбассе.