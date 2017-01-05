Карточный домик по-украински: шесть сюжетных линий на 2017 год

В 2017 году напряжение в обществе будет расти и с большой вероятностью может повлечь новую волну политической турбулентности. В парламенте отсутствует действенная коалиция, структуры власти погрязли в политической коррупции и внутриклановых интригах за доступ к финансовым потокам. Петр Порошенко остался без политических союзников и в своей деятельности опирается исключительно на ближайшее деловое окружение, силовые структуры и ситуативный олигархический консенсус. Подавляющему большинству политических игроков в Украине не нравится сценарий, по которому Порошенко хочет быть одновременно президентом, политическим арбитром и бизнесменом №1. Поэтому в новом политическом сезоне может начаться процесс объединения широкой оппозиции и разрозненных политических сил, которые чувствуют общую политическую угрозу от деятельности Порошенко. Аналитики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) выделили главные сюжетные линии политической борьбы "всех против всех" в 2017 году.

1. Противостояние "власть – Оппозиционный блок"

Дело Новинского является не только продолжением давнего корпоративного конфликта с Порошенко, но и свидетельством того, что администрация президента готова идти на эскалацию с другими системными игроками. Снятие депутатской неприкосновенности с Вадима Новинского может подтолкнуть разрозненный Оппозиционный блок к более активным действиям, в том числе - к формированию ситуативных альянсов с другими игроками, например, Юлией Тимошенко против президента. Показательно, что часть фракции "Батькивщина" не проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности с Вадима Новинского.

2. Противостояние "власть – обиженные олигархи, банкиры и бизнесмены"

В процессе борьбы за доступ к государственным монополиям и финансовым ресурсам окружение президента решило ряд корпоративных конфликтов с другими игроками. Наиболее известными является дело против Александра Онищенко, в ходе которого депутат-беглец угрожает обнародовать коррупционный компромат на Порошенко и его ближайшее окружение. Таким образом, дело Онищенко демонстрирует масштабы политической коррупции в правительстве и парламенте. Вместе с тем, в течение последних месяцев 2016 года под стенами НБУ был организован ряд проплаченных митингов с требованием отставки председателя Нацбанка Валерии Гонтаревой, которая закрыла ряд банков, принадлежавших известным бизнесменам. В этом контексте стоит также добавить и активность Савика Шустера, телеканал которого активно освещал акции протеста против Гонтаревой и власти в целом.

3. Противостояние по линии "старые элиты – новые проекты"

Активное участие в политической конкуренции в новом сезоне будут принимать новые политические проекты "Национальный корпус" Белецкого, "Жизнь" Рабиновича-Мураева, "Движение новых сил" Саакашвили, а также, возможно, и Надежды Савченко. Вышеуказанные проекты будут конкурировать за свою политическую нишу и будут пытаться мобилизовать своего избирателя за счет критики действий власти и парламентской оппозиции. Также в политической среде ходят слухи об активизации социалистических, левых партий, организаций и движений, которые планируют объединиться в единый блок.

4. Противостояние между антикоррупционными органами по линии "НАБУ – САП – НАЗК – ГПУ"

Кроме традиционной борьбы между старыми и новыми антикоррупционными органами, в последнее время чрезмерная политическая конфликтность начала проявляться и между новыми институтами – НАБУ, НАЗК и САП. Руководство НАБУ готовится к походу в большую политику, поскольку Артем Сытник и Гизо Углава являются политическими партнерами Саакашвили. Они открывают заведомо бесперспективные дела, которые достаточно часто носят политически мотивированный и пиарный характер. Именно это является одной из главных причин противостояния между новыми антикоррупционными органами. В 2017 году существует высокая вероятность того, что политическое руководство НАБУ может обвинить власть в нежелании бороться с коррупцией, подать в отставку и присоединиться к движению Саакашвили.

5. Латентное противостояние между БПП и НФ

Между основными партнерами по коалиции наблюдаются бизнес-противоречия в отношении объектов приватизации, тендеров в оборонной промышленности, государственных заказах итд. В Администрации президента думают также над тем, как минимизировать влияние Авакова на силовые структуры. Систематически в СМИ разворачивается информационная борьба против Яценюка, Пашинского, Турчинова и других лидеров НФ.

6. Борьба между группами влияния в президентском окружении

В последнее время в президентском окружении обостряется политическая борьба между различными группами влияния, которые представляют бизнес, силовиков, кадровых бюрократов и личных друзей президента. Кроме интриг и борьбы компроматов за доступ к "политическому телу президента", отдельные игроки работают над тем, чтобы отправить Владимира Гройсмана в отставку. Именно борьба внутри президентского окружения за ресурсы и монополии может привести к обострению отношений с группой Гройсмана. В 2017 году существуют риски, что нынешний премьер-министр, понимая политическую токсичность президента, решится уйти в самостоятельное политическое плавание.

Новый политический сезон обещает стать очень конфликтным. Борьба за власть будет усиливаться. Политическая неуверенность в том, как будет развиваться ситуация в стране, может заставить олигархов принять принципиальное решение относительно выработки новых правил игры и поиска возможных альтернатив нынешнему руководству страны. Однако в нынешних условиях главной проблемой политических акционеров является то, что возможная альтернатива Порошенко, которая бы устраивала всех игроков, отсутствует. Поэтому выработка нового олигархического консенсуса относительно возможных параметров сосуществования власти и крупного бизнеса может активизироваться лишь после понимания того, как будет протекать российско-западное геополитическое противостояние.

В связи с этим в узких кругах политического истеблишмента все более актуальным становится дискурс относительно начала процесса системной конституционной реформы, которая будет предусматривать переустройство государства и властных институтов.