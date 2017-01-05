Сенкевич поручил обеспечить бесперебойное движение транспорта в Николаеве на период надвигающейся стихии

Николаевский городской голова Александр Сенкевич выдал поручение, согласно которому в период непогоды, которая ожидается на 6-8 января, в городе не должно быть перебоев в работе автомобильного и электрического пассажирского транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского городского совета.

В четверг, 5 января, Александр Сенкевич еще раз собрал в мэрии руководителей всех городских служб, чтобы скоординировать работу по борьбе с надвигающейся стихией.

«Администрации районов города в случае неблагоприятного развития ситуации перейдут в режим круглосуточного дежурства, в таком же режиме будет работать «ЭЛУ автодорог». Определены основные маршруты для работы снегоуборочной техники, планируется дежурство тяжелой техники у Ингульского и Варваровского мостов», - сообщили в мэрии.

Сообщается, что уже подготовлены автономные источники электропитания в больницах. В режиме нон-стоп будут работать аварийные бригады предприятия, специальная техника для расчистки трамвайных путей.

«Управлению транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций поручено обеспечить бесперебойную работу пассажирского автотранспорта, а КП «Николаевэлектротранс» - работу пассажирского электротранспорта», - говорится в сообщении.

Кроме того мэр Николаева издал отдельно поручение по организации работы органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций при осложнения погодных условий, согласно которому:

Главам администраций районов Николаевского городского совета Игорю Волкову, Вячеславу Карцеву, Александру Цуканову и Александру Березе поручено во время сложных погодных условий организовать уборку снега, льда и сосулек предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности на прилегающей территории, обеспечить расчистку остановок общественного транспорта тротуаров и подъездов к объектам жизнеобеспечения (хлебозаводы, больницы), уборка территорий возле контейнерных площадок для сбора мусора, а также обратить внимание на расчистку дорог в частном секторе. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета (Андрею Палько) поручено спланировать работы по очистке от снега и посыпке улиц города в круглосуточном режиме всеми транспортными средствами, которые есть в коммунальных предприятиях, подготовить песчаные насыпи для дальнейшего использования при гололедице на сложных участках (Очаковский поворот, Большая Корениха, Матвеевка, Терновка, улица Антонюка). Управлению транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Николаевского городского совета (Вячеславу Кащенюку) организовать бесперебойную работу пассажирского автотранспорта на территории города. Департаменту труда и социальной защиты населения Николаевского городского совета (Сергею Бондаренко): организовать работу социальных патрулей на улицах города на период значительного снижения воздуха и рассмотреть вопросы обеспечения горячими напитками водителей в местах стоянок транзитного транспорта. Коммунальному предприятию «Николаевэлектротранс» (Лисовскому): обеспечить бесперебойную работу пассажирского электротранспорта на территории города. Начальнику отдела по организации оборонной и мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Кондратьеву поручено согласовать вопрос о привлечении военнослужащих для ручной расчистки трамвайных путей.

Кроме того поручением определены места складирования снега. Это – глиняный карьер возле села Мешково-Погорелово, намывная территория за домом № 33-А по улице Озерной (Красных Маевщиков) и улица Лучевая (Центральный район).

Контроль за выполнением своего поручения Александр Сенкевич оставил за собой.

Напомним, как уже сообщалось, в связи с выходом южного циклона 6-8 января 2017 года на территории Николаевской области ожидаются резкие изменения погодных условий: сильный снег, сильная метель, местами гололед, на дорогах гололедица, снежные заносы, снежный накат. Ветер северный 17-22 м/с, местами 25 м/с. В течение суток 6 января снижение температуры до 7-12 ° мороза, 7-8 января снижение температуры ночью до 14-19 ° мороза, днем ​​до 10-15 ° мороза. 9-10 января сохранится холодная погода, осадки и явления ослабеют и прекратятся.

Как отметили 5 января в Николаевском гидрометцентре, ухудшение погодных условий на территории Николаевской области будет гораздо суровее, чем ожидалось: выпадет около 35 сантиметров снега.

Кроме того, напомним, что в пятницу, 6 января, как только начнет идти снег, Служба автодорог в Николаевской области перекроет дороги по всем основным направлениям в регионе, чтобы ни одна машина не застряла в снежных заносах.