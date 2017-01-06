Члена партии «Демальянс» назначили замдиректора КП «ЭЛУ автодорог», очищающего Николаев от снега

Заместителем директора коммунального предприятия Николаевского городского совета «Эксплуатационное линейное управление автодорог» назначили члена партии «Демократический альянс», экс кандидата в народные депутаты Ярослава Захаренко.

Об этом сообщили на странице николаевской ячейки данной партии.

«Ярослав Захаренко занял должность заместителя директора КП «ЭЛУ Автодорог». Поскольку результаты конкурса на директора КП «Дорога» еще не объявлено (Захаренко принимал участие в этом конкурсе, - ПН), но стало известно, что Александр Сенкевич не планирует развивать два КП и не поддержит инвестиционные проекты для КП «Дорога», Ярослав Захаренко решил попробовать другой путь для реализации своего плана изменений города и улучшение качества дорог, который представил на конкурсе. Это решение было нелегким для нашей команды, и надеемся, это принесет пользу городу», - сообщили в партии.