«Работаем так, чтобы транспорт завтра работал», - мэр Николаева о снегопаде

Общественный транспорт в Николаеве несмотря на обильные снегопады продолжает работать.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

- Ситуация остается контролируемой на текущий момент, все службы работают в экстренном режиме. Все сервисные службы находятся в режиме экстренного дежурства, все на постоянной связи, есть постоянная координация, - заверил городской голова.

По его словам, троллейбусы и трамваи будут продолжать работать ночью и в субботу, но с трамваями могут быть проблемы, так как автомобили ездят по путям, что затрудняет их расчистить.

- Что касается трамвайных маршрутов, то тяжелая ситуация с этим. Я бы очень просил бы водителей не ездить по трамвайным путям, потому что снег к ним прибивается и потом очень сложно их чистить, а трамвай может сойти с рельс, потому что лед забивает пути. Поэтому прошу еще раз не перемещаться по трамвайным линиям. Но трамваи, мы планируем, будут ездить всю ночь, - отметил Сенкевич.

По его словам, выезды из города остаются закрытыми. При этом он еще раз попросил николаевцев без лишней надобности не выезжать в город на собственных автомобилях, а побыть лучше дома с родными.

- Техника КП «ЭЛУ автодорог» работает таким образом, чтобы общественный транспорт завтра работал, - добавил мэр.

Напомним, как уже сообщалось, по прогнозу Гидрометцентра, в Николаевской области 6-7 января выпадет до 35 сантиметров снега.