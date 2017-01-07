Трамп «допускает» хакеров РФ, но в результатах выборов не сомневается

Новоизбранный президент США Дональд Трамп отрицает, что вмешательство российских хакеров могло повлиять на результаты выборов американского президента.



Соответствующее заявление он сделал 6 января, после встречи с руководителями ЦРУ, ФБР и Национальной разведки, передает украинская служба Deutsche Welle.



Целью встречи было ознакомление руководителями спецслужб Трампа с секретным отчетом о вероятном вмешательстве России в избирательный процесс в США.



Трамп назвал встречу "конструктивной", хотя постоянно высказывал сомнения в данных спецслужб.



В то же время он в очередной раз отверг влияние хакерских атак на серверы Демократической партии на результаты выборов.

"В то время как Россия, Китай, другие страны, иностранные группировки и лица последовательно пытаются осуществить взлом киберинфраструктур наших правительственных учреждений, предприятий и организаций, включая Национальный комитет Демократической партии, абсолютно никакого эффекта на результат выборов не было", – говорится в заявлении Трампа.

В то же время избранный президент США объявил о намерении в течение первых 90 дней со дня инаугурации выработать план для "агрессивной борьбы и прекращения кибератак".



Напомним, за несколько часов до встречи Трамп назвал поиск следов России в хакерских атаках политической "охотой на ведьм" и обвинил в нем демократов.