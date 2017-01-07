Американская разведка опубликовала доклад о вмешательстве России в выборы в США

Разведка США обнародовала данные своего расследования кибератак, произошедших во время президентской гонки.

Документ опубликован на сайте Офиса директора Национальной разведки США (ODNI).

Как говорится в документах, за кибератаками стояло российской правительство и лично Путин. В разведке не сомневаются, что президент России Владимир Путин распорядился организовать кампанию по вмешательству в выборы президента США.

Своими действиями, как ранее и утверждали спецслужбы, Россия повлияла на ход выборов, позволив прийти к победе Дональду Трампу.

В докладе также утверждается, что президент России мог пытаться дискредитировать Клинтон из-за личной обиды на её заявления, сделанные в 2011 году. Тогда экс-госсекретарь США жёстко раскритиковала российский режим и заявила, что парламентские выборы в стране были подтасованы.

После своего проигрыша на выборах Клинтон уже заявляла, что в её поражении виноват лично Путин, решивший отомстить.

Как говорится в Докладе, хотя Путин публично и не заявлял о своих предпочтениях Трампу, но косвенно давал понять, кого бы хотел видеть на посту президента США, ставя в пример слова миллиардера о дружбе с Россией в противопоставление «агрессивной риторике» Клинтон.

Что касается механизмов, которыми Россия, по мнению спецслужб США повлияла на выборы, то приводится так называемая смешанная стратегия. Как говорится в докладе, помимо непосредственно хакерских атак были организованы сливы документов, выпускались пропагандистские публикации в СМИ, а также задействованы тролли в соцсетях.

Разведка утверждает, что Россия обращалась к помощи пользователя Guccifer 2.0, а также публиковала похищенные данные через порталы DCLeaks.com и WikiLeaks. Guccifer 2.0, который называл себя независимым румынским хакером, «делал множество противоречивых заявлений по поводу его принадлежности к русским», отмечают авторы доклада.

Секретную версию документа накануне представили действующему президенту США Бараку Обаме, а в пятницу — Трампу. Последний по итогам ознакомления с докладом заявил, что хакерские атаки не имели «абсолютно никакого влияния» на результаты выборов в США.

Как известно, ранее ЦРУ в секретном докладе пришло к выводу, что Россия вмешалась в ход президентских выборов, чтобы помочь победить Дональду Трампу.