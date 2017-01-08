«Сделать Америки здорово снова», - американский актер «потроллил» Трампа

Американский актер Алек Болдуин сфотографировался в бейсболке с переведенным на русский язык лозунгом избранного президента США Дональда Трампа.

Этот снимок артист выложил на своей странице в Instagram.

Фраза «Make America Great Again» («Сделаем Америку снова великой»), использовавшаяся Трампом во время его предвыборной кампании в 2016 году, была переведена как «сделать америки здорово снова» (оригинальная орфография сохранена).

Стоит отметить, что в ноябре прошлого года Болдуин спародировал нового президента Соединенных Штатов в шоу Saturday Night Live. Трамп раскритиковал данное выступление, назвав его однобоким и предвзятым. Актер ответил на этот выпад, дав политику несколько наставлений.