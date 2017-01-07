Правительство Турции разрешило отбирать гражданство у террористов и противников власти

Турецкое правительство разрешило лишать гражданства своих противников, которые находятся за границей и отказываются вернуться в страну. Три соответствующих документа обнародовали накануне, сообщает «Европейская правда».

Согласно документам, лиц, подозреваемых в преступлениях против власти, участия в вооруженном мятеже, нападении на президента или его убийстве и членстве в вооруженных террористических организациях, вызывать в прокуратуру на допрос.

Кроме того, отмечается, если они не появятся по вызову и находятся за рубежом, прокурор передает дело в Минюст, который публикует «призыв к возвращению домой» в официальном бюллетене. Если разыскиваемые не отвечают на вызов в течение трех месяцев, их гражданство аннулируется решением правительства по предложению Минюста.

Напомним, после попытки переворота в Турции в июле 2016 из государственных органов были уволены более 115 тысяч человек. Кроме того, 90 тысяч турок задержали и более 40 тысяч - арестовали, в том числе и журналистов, судей, прокуроров, полицейских, военных, ученых и чиновников.