Украина ежемесячно будет платить $50 тысяч лоббистам из США для «усиления связей»

Администрация президента Петра Порошенко наняла компанию BGR Group, основанную бывшим председателем комитета Республиканской партии США и губернатором штата Миссисипи Хейли Барбуром, для лоббирования интересов Украины.

Это следует из документов на сайте отдела регистрации иностранных агентов (FARA) министерства юстиции США, пишет DW.

Все физические лица и фирмы, которые выполняют заказы иностранных правительств, должны сообщать о таких действиях и обнародовать данные о клиентах и контрактах. BGR Group подала соответствующую информацию в FARA 1 января 2017. Адрес клиента в представленной информации – «Банковая 11 Киев, Украина».

Цель деятельности компании – «усиление связей между США и Украиной и поощрение американских частных предпринимателей инвестировать в Украину».

В конце декабря Барбур и «BGR Group» договорились с Украиной о «разработке и имплементации» стратегии в сферах развития бизнеса и правительственных связей. Речь идет, в том числе и об «организации встреч» с американскими чиновниками.

Как отмечается в предоставленной FARA информации, Украина будет платить BGR Group ежемесячно 50 тысяч долларов до конца 2017 года.