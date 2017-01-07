«Мы не должны манипулировать списками пленных», - СБУ намерена провести с Савченко разъяснительную работу

Юрий Тандит Служба безопасности Украины проведет работу с депутатом Верховной рады Украины Надеждой Савченко с целью не допустить обнародования списков пленных и пропавших без вести украинских военных.

Об этом заявил советник главы СБУ Юрий Тандит в эфире «112 Украина».

- Эти списки нам известны, мы работаем с ними. И не сомневайтесь, мы обязательно проведем определенную разъяснительную работу (с Надеждой Савченко - ред.) в рамках действующего законодательства. Есть определенные законы, которые ограничивают выброс любой информации с персональными данными. В 2015 году мы боролись, ловили жуликов, которые получали информацию по спискам наших героев, заложников, фактически пытались на страданиях людей получить какую-то выгоду, - пояснил Тандит.

По его словам, новые списки пленных - это не фейерверк, а трудная работа.

- Мы не должны использовать эту информацию для полезных целей, манипулировать этими списками, заниматься политическим пиаром. Важно помнить о жизни этих людей, нам надо сделать все, чтобы ребята были освобождены. Надо помнить о без вести пропавших, их более 490 человек. Вопрос в том, для чего вообще эти списки публиковать, - добавил он.

Советник главы СБУ пояснил, что распространение фамилий военнопленных может навредить их близким, которые находятся в достаточно тяжелом эмоциональном состоянии через эти события, поэтому «любая информация, связанная с заложниками, может иметь характер не только полезной информации, но и навредить их родным, очень важно помнить об этом».

- Хочу заверить, что мы делаем все для того, что в конце концов освободить всех военнопленных, - резюмировал Тандит.

Напомним, как сообщали некоторые СМИ, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» Александром Захарченко и Игорем Плотницким.