«При моем президентстве Россия будет уважать нас больше, чем теперь», - Трамп

Избранный президентом США Дональд Трамп высказался за хорошие отношения с Россией и назвал дураками тех, кто против этого.

Такое мнение Трамп выразил в Твиттере - в трех твитах подряд.

"Иметь хорошие отношения с Россией – это хорошая вещь, а не плохая. Только "тупые" люди или дураки думают что это плохо!", - написал Трамп. "Мы и без того имеем достаточно проблем в мире. При мне как президенте Россия будет уважать нас намного больше, чем теперь, - продолжил он. - И обе страны, возможно, будут работать вместе для решения некоторых из многих огромных и насущных мировых проблем и вопросов".

Заявление Трампа появилось на фоне обнародования доклада американских спецслужб в отношении кибератак России на США во время прошлой избирательной кампании. В докладе говорится, в частности, что решение о хакерской кампании с целью поспособствовать победе Трампа принимал лично президент России Владимир Путин.