Губернатор Николаевщины Савченко бросил вызов Сенкевичу и нардепам: тем прийдется тягать гирю

Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко по призыву товарища принял участие во флешмобе и показал свои упражнения с тяжеловесной гирей, бросив вызов показать свои физические способности городскому голове Николаева Александру Сенкевичу и народным депутатам от Николаевщины.

Об этом свидетельствует публикация на его странице в Facebook.

Так, Савченко разместил на своей странице видео, на котором он делает упражнения в заснеженном дворе дома. После этого Савченко призывает показать свои физические способности мэра Николаева Александра Сенкевича и народных депутатов Николавеской области.

В текстовом варианте, к Сенкевичу и николаевским нардепам Савченко добавляет еще и все команду 79 десантно-штурмовой бригады Николаева, всем кросфиторам Николаевщины, а также депутатов областного совета Николаевской области.

Стоит отметить, что свое обращение Савченко начинает словами о том, что борьба со стихией не должна забирать все силы.

«Борьба со стихией не должна забирать все силы. Это всего лишь одно из явлений, которое люди могут победить только объединившись - для этого нам нужно духовное единение!», - пишет он.

При этом сам Савченко поручил проводить совещания для координации действий по ликвидации последствий снегопада своему заместителю Вячеславу Боню.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что губернатор Николаевской области поздравил николаевцев с Новым годом из спортзала