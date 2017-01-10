У Трампа заявили о возможном пересмотре части санкций против России

Келлиэнн Конвей, одна из ведущих советников избранного президента США Дональда Трампа, поставила под сомнение необходимость дополнительных расследований в отношении отчетов о российских хакерских атаках во время избирательной кампании.

Об этом Конвей сказала в интервью телеканалу USA Today.

Конвей также отметила, что Трамп может пересмотреть некоторые карательные меры, введенные Бараком Обамой.

"Я предполагаю, что президент Трамп захочет убедиться, что наши действия пропорциональны тому, что произошло, на основании того, что мы знаем", - сказала Конвей.

Она добавила, что действия Обамы, в том числе высылка 35 предполагаемых российских шпионов, были жестче, чем те, которые он совершил после сообщений о киберпреступлениях Китая и Северной Кореи. Конвей предположила, что причина такой разницы – политические соображения.

Советник Трампа высмеяла предложение демократов Палаты представителей и Сената создать независимую двухпартийную комиссию по расследованию обвинений в адрес России.

"Интересно и немного смешно, что демократы говорят о чем-то двухпартийном... учитывая, как они пытаются помешать всему, что мы делаем", - сказала она.

Спецслужбы США на прошлой неделе сообщили, что Москва по указанию президента Владимира Путина взломала электронную почту Национального комитета Демократической партии и других, а затем обнародовала письма, чтобы помешать кампании Хиллари Клинтон и помочь Дональду Трампу.

"Дело в том, что демократы стали суперзаинтересованными в этом вопросе после того, как выборы пошли не так, как они того хотели и ожидали", – сказала Конвей.

Напомним, ранее Трамп заявил, что при его правлении Россия будет уважать США больше, чем теперь