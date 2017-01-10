Меня использовали как ширму, чтобы сохранить коррупцию, - экс-глава Нацполиции Деканоидзе

Экс-глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе считает, что руководство страны пыталось использовать ее и других реформаторов как ширму, чтобы сохранить коррупцию.

Об этом она заявила в интервью KyivPost.

По ее словам, реформаторы в украинском правительстве занимают низшие должности, а затем используются как "козлы отпущения", если реформы не удаются.

"Этой стране не хватает целенаправленной и крепкой команды, которая будет полностью предана радикальным реформам. Есть очень много заинтересованных сторон, и нет единой команды, заинтересованной в ликвидации коррупции", - сказала Деканоидзе.

Она рассказала, что работа в Украине отличается от ее опыта в Грузии при президенте Михеиле Саакашвили. По ее словам, в Грузии было больше политической воли побороть коррупцию.

"У нас была роскошь иметь единую команду. У нас был президент, который принял очень жесткие решения", - пояснила она.

Деканоидзе напомнила, что в связи с протестами активистов приостановила назначение Валерия Лютого руководителем полиции Черкасской области. Однако после ее увольнения Лютого утвердили в должности.

Как известно 15 декабря прошлого года, министр внутренних дел Арсен Аваков объявил конкурс на должность главы Нацполиции. За месяц до этого, он заявлял, что конкурс на должность главы Нацполиции, будет консультативным.

После этого в СМИ сообщалось о том, что глава ГУ НП Николаевщины Юрий Мороз - один из кандидатов на должность главы Нацполиции Украины.

Напомним, глава Нацполиции Хатия Деканоидзе подала в отставку 14 ноября. Исполняющим обязанности назначен первый заместитель руководителя Нацполиции Вадим Троян.