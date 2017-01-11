«Участвовал в секс-вечеринках в Москве и давал взятки в РФ»: американские СМИ опубликовали компромат на Трампа

Секретные документы, представленные Президенту США Бараку Обаме и избранному президенту Дональду Трампу, содержат утверждение, что у России есть компрометирующая информация о личной жизни и финансовой деятельности Трампа.

Об этом со ссылкой на источники пишет CNN.

Эти утверждения были представлены на двух отдельных страницах обзора, который прилагался к общему отчету о российском вмешательстве в выборы в 2016 году. Часть из них основывается на записях, собранных бывшим британским разведчиком, которому в разведывательном сообществе США выразили доверительное отношение.

ФБР сейчас расследует достоверность и точность этих утверждений, основанных, главным образом, на информации российских источников, но не подтверждает много существенных деталей в записях о Трампе.

CNN изучила 35 страниц записей, из которых было сделано приложение к отчету разведки, но деталей не сообщает. В то же время отмечается, что некоторые обвинения, содержащиеся в документе, уже фигурировали прошлым летом. С тех пор американские спецслужбы проверили бывшего британского разведчика и его сеть в Европе и признали его источники достаточно надежными, чтобы включить некоторую информацию в представленный Обаме и Трампу документ.

Издание Buzzfeed опубликовало полный текст документа, легшего в основу публикации CNN о якобы российском компромате на избранного президента США Дональда Трампа. В комментарии к публикации отмечается, что документ содержит множество «непроверенной, неподтвержденной и потенциально непроверяемой информации», а также очевидные ошибки.

В документе среди прочего утверждается, что Трамп принимал участие в секс-вечеринках в президентском номере отеля Ritz Carlton в Москве в 2013 году, а также давал взятки через аффилированные с ним компании в ходе визитов в Петербург. Отмечается, что ранее в этом номере останавливался Барак Обама с женой, которых Трамп якобы ненавидит.

Напомним, у Трампа заявили о возможном пересмотре части санкций против России.