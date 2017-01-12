Глава МИД Польши по ошибке заявил о переговорах с несуществующей страной Сан-Эскобар

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил в интервью телеканалу Polsat, что у МИД Польши есть возможность впервые провести переговоры со странами Сан-Эскобар и Белиз. Только страны под названием «Сан-Эскобар» не существует.

Об этом сообщает «Медуза».

Позже представитель министерства Йоанна Вайда объяснила заявление Ващиковского:

- Сан-Эскобар – это оговорка. Министр Ващиковский имел в виду переговоры с министром иностранных дел Сент-Китс и Невис.

Однако пользователи твиттера уже успели создать аккаунт «Демократической республики Сан-Эскобар» и начать дипотношения с виртуальным государством Силенд. А также придумать валюту несуществующему государству. Некоторые задумываются о каникулах в Сан-Эскобаре. Также пользователи шутят о причастности наркобарона Пабло Эскобара к возникновению несуществующей республики. Об оговорке Ващиковского высказался и бывший вице-премьер Польши Томаш Семоняк.

«Министр Ващиковский, встречаясь с представителями стран, которых не существует, намного меньше гадит Польше, чем обычно».

Напомним, ранее сообщалось, что в Мексике жестоко расправились с главарем одного из крупнейших наркокартелей по прозвищу «Чахотка».