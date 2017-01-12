Мартыненко через суд заставил закрыть против него дело в НАБУ

Суд обязал Национальное антикоррупционное бюро закрыть уголовное производство в отношении экс-нардепа от фракции «Народный фронт» Николая Мартыненко.

Об этом сообщила его пресс-служба.

«11 января Соломенский районный суд Киева рассмотрел жалобу Петра Бойко — адвоката бывшего депутата Николая Мартыненко — и обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины в течение 10 дней принять процессуальное решение о закрытии уголовного производства №52015000000000009 от 11.12.2015 относительно Мартыненко», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит. Мотивировочная часть решения суда будет объявлена 16 января.

«Напомним, что ранее директор НАБУ Артем Сытник, руководитель Антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий, отдельные политики неоднократно утверждали о наличии у них аргументов для обвинения Николая Мартыненко в совершении преступлений. В 2015 году Николай Мартыненко добровольно сложил полномочия народного депутата, чтобы в статусе обычного гражданина, без депутатского иммунитета доказать собственную непричастность к любым нарушениям закона. В течение более года, прошедшего после сложения Николаем Мартыненко полномочий народного депутата, НАБУ и САП так и не смогли сообщить ему о подозрении в совершении преступления», — сказано в сообщении пресс-службы Мартыненко.

«Вчерашнее решение суда поставило точку в дешевом фарсе, который разыгрывался лещенками, сытниками и холодницкими. Я чист перед законом и всегда готов ответить за свои поступки. Надеюсь, что уже скоро политическую и юридическую ответственность понесут и организаторы моего незаконного преследования», — заявил Николай Мартыненко, комментируя судебное решение.

Напомним, ранее менеджер Мартыненко выиграл суд у НАБУ по «делу ОПЗ» и сохранил свою должность