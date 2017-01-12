Порошенко в Одессе критиковал Саакашвили: дороги, центр админуслуг и субсидии

Президент Украины Петр Порошенко, представляя в Одессе нового губернатора Максима Степанова, раскритиковал его предшественника Михаила Саакашвили и членов команды последнего.

Об этом сообщает «Думская».

По словам главы государства, Одесская область отстает практически по всем показателям, все реформы и эксперименты здесь были провалены. Бывший руководитель ОГА занимался в основном самопиаром.

- В 2016-м году область получила из всех источников, из госбюджета 1 миллиард 320 миллионов гривен, это второй показатель по Украине. Сколько, как вы думаете, освоено? Чуть больше 900 миллионов. 30% с кровью выделенных средств не освоили. То тендер не провели, то подрядчика не нашли… Я повторю: Одесская область была второй по объему финансирования дорог в стране, — отметил Петр Порошенко.

При этом, по его словам, по стоимости строительства и ремонта дорог Одесская область — в четверке лидеров.

- В остальной Украине дороги строят дешевле, — сказал президент.

Кроме того, как утверждает Порошенко, Саакашвили и его соратница Юлия Марушевская (начальник таможни) провалили эксперимент с финансированием дорожных ремонтов за счет таможенных поступлений:

- В прошлый раз, когда я был здесь, мы начали эксперимент, согласно которому все средства, полученные за счет перевыполнения плана по таможне, возвращались в регион на ремонт дорог. Однако за 10 месяцев 2016 года, когда работал предыдущий руководитель, перевыполнение было всего в одном месяце, в августе, и 22 миллиона пошли на ремонт дорог. В остальные — ноль. Зато в декабре перевыполнение составило 400 миллионов. Что хотите рассказывайте, но это документ.

Многие средства не пришли в область из-за неправильно оформленных тендеров и других недоработок администрации.

Не смогли областные власти и организовать нормальное субсидирование населения. В отличие от всей Украины, субсидии в области получили всего 17% населения, в то время как в других регионах этот показатель достигает 55%.

Президент выразил возмущение постоянным переносом сдачи нового одесского аэропорта и настоял на начале строительства новой взлетно-посадочной полосы.

Также гаранта Конституции удивили проблемы с центром админуслуг, которых на было в других регионах.

- Везде эти центры работают, работают спокойно, без скандалов и истерик. Везде, кроме Одессы. Это даже не уровень губернатора, максимум мэра или главы РГА, — сказал Порошенко.

Напомним, в четверг, 12 января, Президент Украины Петр Порошенко в Одессе представил нового губернатора Максима Степанова.