«На ложь президента у общества развилась аллергия», - Саакашвили ответил Порошенко и назвал своего преемника «барыгой»

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что президент Петр Порошенко нагло врал, когда говорил сегодня о его работе в Одессе.

Об этом Саакашвили написал в своем Facebook.

«Власть барыг, которая перешла на банальную торговлю должностями якобы через «конкурсы», представила очередного барыгу на должность главы областной администрации. Порошенко, который сегодня открыто поддержал двух местных бандитов: сепаратиста Труханова, укравшего бюджет Одессы и Урбанского, раздерибанившего областной бюджет через «Облтрансбуд», в их же присутствии, как и в присутствии Кивалова, говорил о моей «коррумпированности». Что может быть более цинично!?»,–возмущен он.

Также Саакашвили отметил, что ему отказались предоставить эфир для ответа.

«Поскольку администрация позаботилась о том, чтобы ни один канал не предоставил мне эфир для ответа (на 112 меня быстро прервали, когда я начал говорить про ложь Президента), а сам Порошенко грубо заткнул представителя нашей команды, Тараса Бойко, который из зала пытался возразить, я отвечу через фейсбук словами Линкольна: «Можно обманывать часть людей все время, можно обманывать какое-то время всех, но невозможно всех обмануть всегда. Пришло время, когда на ложь Президента развилась аллергия у всего общества»,–резюмирует экс-глава Одесской ОГА.

Напомним, Порошенко в Одессе критиковал Саакашвили: дороги, центр админуслуг и субсидии