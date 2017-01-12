«Нардепов в списке нет»: на даолжность главы Нацполиции претендуют 18 сотрудников ведомства

Восемь действующих представителей высшего руководства Национальной полиции примут участие в консультативном конкурсе, на котором будет избран новый глава полиции.

Об этом Українським Новинам сказал член конкурсной комиссии Евгений Захаров.

Среди них: и.о. главы Нацполиции Вадим Троян, его заместитель Константин Бушуев, начальник угрозыска Сергей Князев, начальник Главного управления полиции в Киеве Андрей Крищенко, начальник Одесского управления полиции Дмитрий Головин, Донецкого - Вячеслав Аброськин, Черниговского - Эдуард Алехин и Черновицкого - Сергей Пилигрим.

В целом из 64 претендентов 40 работали в милиции и 18 являются действующими сотрудниками полиции.

Также в конкурсе намерены участвовать несколько адвокатов, в том числе глава Центра бесплатной правовой помощи Андрей Вишневский. Кроме того, заявки подали несколько бизнесменов.

Депутатов Верховной Рады в списке нет. Конкурсная комиссия соберется и отсеет неподходящих кандидатов после 18 января.

Как известно 15 декабря прошлого года, министр внутренних дел Арсен Аваков объявил конкурс на должность главы Нацполиции. За месяц до этого, он заявлял, что конкурс на должность главы Нацполиции, будет консультативным.

После этого в СМИ сообщалось о том, что глава ГУ НП Николаевщины Юрий Мороз - один из кандидатов на должность главы Нацполиции Украины.

Напомним, глава Нацполиции Хатия Деканоидзе подала в отставку 14 ноября. Исполняющим обязанности назначен первый заместитель руководителя Нацполиции Вадим Троян.