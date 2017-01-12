«Это никак не связано с визитом Президента», - мэр Николаева об уборке снега возле ОГА

Для того, чтобы почистить центральную площадь города от снега была привлечена техника сразу из нескольких районов, но это не связано с тем, что с рабочим визитом в Николаев должен прибыть Президент Украины Петр Порошенко.

Такое заявление сделал городской голова Николаева Александр Сенкевич, пишет "NikLife".

"Ни для кого не секрет, что для того, чтобы обеспечить работу техники здесь, то мы ее где-то в других местах сняли. Могу сказать, что техника в этом году отрабатывает очень эффективно по маршрутам", - прокомментировал ситуацию городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Также Сенкевич отметил, что снегоуборочной технике очень сложно работать на местах, где припаркованы автомобили.

"Техника выходит ближе к ночи, поэтому мы ее задействовали здесь, чтобы привести в порядок главную площадь Николаева, в том числе", - сказал Сенкевич.

Кроме того, городской голова сказал, что все николаевские дороги чистые и снега и льда на них нет.

"Температура отрицательная, все дороги посоленные, их активно убирают. Мы в этом году привезли всего три единицы новой техники, а посмотрите, как изменилось. Их убирают постоянно и всегда, и с момента снегопада и дальше будут убирать. Это никак не связано с визитом Президента", - заверил Сенкевич.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что за несколько часов до прибытия Петра Порошенко с рабочим визитом в Николаев, коммунальный службы принялись чистить от снега территорию около здания Николаевской ОГА.