Президент Таджикистана назначил мэром Душанбе своего сына, бывшего главным «борцом с коррупцией»

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон своим указом назначил старшего сына Рустама Эмомали исполняющим обязанности мэра Душанбе.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Ранее 64-летний Махмадсаид Убайдуллоев, бессменный градоначальник Душанбе на протяжении последних 19 лет, был отправлен в отставку. Также сняты с должностей всего его заместители и главы столичных районов. При этом Убайдуллоев как председатель верхней палаты парламента Таджикистана с 2000 года является вторым лицом в государстве.

До сегодняшнего дня 29-летний Рустам Эмомали возглавлял Агентство по госфинконтролю и борьбе с коррупцией. Он является самым молодым генералом в центрально-азиатских деспотиях. Окончил Таджикский национальный университет по специальности «Международные экономические отношения», являлся слушателем курсов Дипакадемии при МИД РФ.

Эмомали Рахмон бессменно руководит Таджикистаном с 1992 года, уже четвертый срок подряд. В октябре 2016 года парламент страны единогласно проголосовал за присвоение Рахмону статуса основателя независимого Таджикистана. А год назад, в декабре 2015 Рахмона провозгласили пожизненным лидером таджиков, прописав это в законе «Об основателе мира и национального единства - лидере нации», который предусматривает для него гарантию неограниченных прав и неприкосновенности после ухода с поста президента.