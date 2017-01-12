Прощальный пост Обамы в Twitter стал самым популярным за все время его президентства

Запись, оставленная на прощание главой Белого дома Бараком Обамой в своем Twitter, стала самой популярной за все время его правления.

Об этом сообщает Голос Америки.

Прощальный твит покидающего свой пост президента США набрал более 500 тысяч ретвитов. Кроме того, около 1,5 миллиона человек отметили его как понравившийся.

Таким образом прощальная запись побила рекорд твита о решении Верховного суда США разрешить однополые браки по всей стране.

"Спасибо за все. Моя последняя просьба будет такой же, как и первая. Я прошу вас поверить не в мою способность создавать изменения, а в вашу", - написал на прощание Обама.

Thank you for everything. My last ask is the same as my first. I'm asking you to believe—not in my ability to create change, but in yours. — President Obama (@POTUS) 11 января 2017 г.

Как отмечается, после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января, официальный аккаунт главы Белого дома в Twitter @POTUS перейдет к нему.

Напомним, 11 января в Чикаго 44-й президент США Барак Обама выступил с прощальной речью перед американцами.