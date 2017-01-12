«Таможенный эксперимент» на Николаевщине: Чья победа и победа ли?

Савченко и Порошенко. 12 января Петр Порошенко в Николаеве заявил, что это он в конце 2016-го года принял решение «таможенный эксперимент» (направление средств от перевыполнения планов таможни на ремонт/строительство дорог) проводить во всех областях Украины, и парламент его поддержал:

- В 2016 году было выделено 12 миллиардов гривен для того, чтобы построить дороги по всей Украине. Это больше всего за всю историю Украины. Приоритет был сделан на 4 области, где перевыполнение поступлений таможни давали дополнительный ресурс для того, чтобы строить дороги. В конце 2016 года я принял решение: мы дадим всем областям Украины эту мотивацию, и все перевыполнение от таможни будут направляться на дорожное строительство. Почему Николаевская область должна быть хуже, чем Одесская? И это было поддержано.

Сказал он это перед вручением ордеров на квартиры воинам АТО в Николаевской ОГА в присутствии губернатора области Алексея Савченко, который решение парламента о проведении эксперимента по Николаевской области записал себе в достижения.

Был ли смысл в проведении выездного заседания комитета ВР по вопросам бюджета в Николаеве, и во всех этих громких заявлениях об отверженной борьбе, которые тиражировались по всем существующим каналам... ?

Что-то мне уже тогда подсказывало, что все было и так решено, и сегодня Порошенко это подтвердил.