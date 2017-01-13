Экс-губернатор Николаевщины и два нардепа получили от своего однопартийца Авакова по пистолету «Форт»

Бывший глава Николаевской ОГА Вадим Мериков и два народных депутата – Тарас Креминь и Игорь Бриченко, которые представляют Николаевскую область в Верховной Раде, получили наградное оружие от Министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом свидетельствует полный список награжденных именным оружием от Министра внутренних дел Арсена Авакова, опубликованный изданием «Українська правда».

Так, в конце июля 2015 года, Вадим Мериков, который на то время занимал пост главы Николаевской ОГА получил от Авакова «Форт 17-03» под №140492, калибром 9 миллиметров. В свою очередь нардепы Тарас Креминь и Игорь Бриченко, тоже получили по «Форт 17-03», калибром 9 миллиметров (№ 140571 и № 140582 соответственно).

Помимо этого в октябре 2014 года «Форт 17», калибром 9 миллиметров получил Евгений Жуков, более известный под позывным «Маршал» ( № 090009), который на момент награждения был капитаном и Командиром роты высокомобильных десантных войск Сухопутных войск ВСУ.

Также в октябре 2014 года «Фортом 17-05» (№ 110076 ) калибром 9 миллиметров был награжде экс-нардеп от Николаевской области Павел Рябикин, занимающий на то время пост заместителя председателя Киевской городской государственной администрации.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что журналисты рассказали, кому и за что Аваков «раздал» 2200 единиц наградного оружия.

Также ранее сообщалось о том, что Аваков подарил огнестрельное оружие 88 депутатам. За время управления министерством Арсен Аваков вручил более 1000 единиц наградного огнестрельного оружия. В том числе штурмовые винтовки, которые в приказах министерства назывались пистолетами.