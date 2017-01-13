Избран руководитель Одесского территориального управления НАБУ

Конкурсная комиссия Национального антикоррупционного бюро 12 января назначила начальником Одесского территориального управления бюро Дмитрия Руденко.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

"Директором Одесского территориального управления Национального антикоррупционного бюро Украины избран Дмитрий Руденко", - говорится в нем.

Руденко до избрания на должность в НАБУ возглавлял отделение полиции в Винницкой области. Ранее он работал на должностях следователя и возглавлял различные подразделения в управлении Министерства внутренних дел в Винницкой области. Имеет три высших образования.

В конкурсе на должность руководителя Одесского теруправления, который начался 1 ноября 2016, приняли участия 47 кандидатов.

Полномочия Одесского теруправления распространяются на Одесскую, Херсонскую, Николаевскую и Кировоградскую области.

Напомним, в апреле 2016 года конкурс выиграл первый заместитель начальника Одесской таможни Семен Кривонос. Позже, однако, выяснилось, что он является фигурантом уголовного производства по вымогательству и получению взятки. Кроме того, у него обнаружилось незадекларированное имущество. Из-за разразившегося скандала Кривонос отказался от должности в НАБУ, вернувшись на работу в Одесскую таможню.

В июле был объявлен новый конкурс, но и он не состоялся из-за отсутствия кандидатов, соответствующих требованиям. Нынешний конкурс, третий по счету, объявили его 1 ноября. Прием документов завершился 15 ноября.