Парламент Турции значительно расширил права президента Эрдогана

В Турции парламент одобрил внесение предложенных президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом правок в конституцию страны, которые значительно усиливают власть главы государства.

Об этом сообщает «Reuters»

Утвержденные законодателями изменения в Основной закон Турции позволяют президенту быть членом политической партии, усиливают его исполнительную власть и устанавливают контрольную роль парламента.

Отныне президент Турции имеет право издавать указы (ранее это право принадлежало премьер-министру и Кабмину), назначать министров, выносить на референдум вопрос о конституционных правках, однако не может занимать должность больше двух пятилетних сроков.

Изменения содержат 18 новых статей, еще четыре статьи были одобрены в предыдущие дни.

Напомним, в Турции полиция водометами и слезоточивым газом разогнала митинг против расширения прав Эрдогана