«Не становитесь в позу страуса и не прячьте голову в песок», - коммерческий директор СК «Дорлидер» отреагировал на выпады мэра Николаева

Для того, чтобы в городе был нормальный бизнес-климат, мэр не должны прятаться от бизнеса, а наоборот находить возможность встречаться с его представителями.

Такое заявление сделал коммерческий директор регионального развития СК "Дорлидер" Алексей Коваленко, реагируя на заявления мэра Николаева Александра Сенкевича о том, «какой бизнес, такая и ярмарка».

"Хочу вам сказать, что у нас нормальные бизнесмены. Но для того, чтобы в городе был нормальный бизнес-климат, вы как мэр не должны прятаться от бизнеса, а находить возможность встречаться с нами", - заявил Алексей Коваленко, обращаясь к мэру Николаева.

Помимо прочего он утверждает, что неоднократно записывался на встречу к мэру, но эту встречу переносили на протяжении всего 2016 года.

"А, собственно, встретиться я и хотел для того, чтобы уточнить: те гонцы, которые приходят от вас с сомнительными благотворительными фондами и вымогают немалые суммы на сомнительные мероприятия – являются ли они вашими представителями или это обычные городские шулера-проходимцы? Я более чем уверен, что о большинстве таких предпринимателей и фондов вы, Александр Федорович, и не знаете. При этом могу вам сказать, что наша компания за 2 года работы в Николаеве, помимо освоения, как вы выразились, бюджетных средств, выполнила работ на сотни тысяч гривен в рамках благотворительной помощи для города Николаева", - утверждает Алексей Коваленко.

Помимо этого, он утверждает, что когда к нему обращаются "представители мэра" в лице чиновников, замов, руководителей департаментов с просьбой, к примеру, в срочном порядке отремонтировать аварийный участок, оставленный после работ водоканала, ТЭЦ или облтеплоэнерго, то предприятие – единственное, которое соглашается производить эти работы срочно, качественно и без денег.

"А если уже говорить непосредственно о ярмарке, то исходя из информации, которую я видел в фейсбуке, единственное, что по достоинству оценили горожане, – это освещение елки на ярмарке. Так вот, Александр Федорович, эту иллюминацию по просьбе именно городской власти (я так понимаю, по вашей просьбе) оплатила наша компания «Дорлидер» на сумму 148 тыс. грн. Поэтому нас возмущают выпады в сторону нашей компании, да и в целом в сторону николаевского бизнеса. Еще раз призываю вас не становиться в позу страуса и не прятать голову в песок. Наша компания в этом году сделала очень много дорог в Николаеве. А, насколько я понимаю, это единственная заслуга, которая у вас есть перед николаевцами. Готов ответить на все вопросы, если таковые имеются к нашей компании. Напоследок. Есть такая истина: чтобы вам открыли двери, в них нужно хотя бы постучать. Так вот, в двери николаевского бизнеса можно даже не стучать – они и так открыты. Просто опуститесь с небес на землю", - подытожил коммерческий директор регионального развития СК "Дорлидер" Алексей Коваленко.

Напомним, ранее сообщалось о том, как мэр Николаева Александр Сенкевич, говоря об организации Нового года в Николаеве сделал резкий выпад в сторону николаевского бизнеса и в частности в сторону компаний, которые делают дороги в Николаеве.