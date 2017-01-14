О «недоклюевых» из АП

Изначально не собиралась ничего писать на эту тему, тем более из услышанного, но почитав рефлексию на визиты первого лица в эти две южные области, сдержаться не могу. Если уже даже человек отсидевший 14 лет за убийство сотрудников ГАИ позволяет себе советовать Президенту и его ставленнику в области, как правильно бороться с коррупцией и бандитизмом, то я чего буду молчать?

Хотя советов никому давать не собираюсь, все же акцентирую внимание на то, что осталось за кадром объективов журналистов.

По Одессе все более-менее по-классике жанра – Президент приехал, представил нового главу ОГА, дал команду: «равнение на…» вновьпредставленного…

Все бы ничего, но случился казус с поднятой рукой главы Ширяевской РГА Одесской области Тараса Бойко, который таким образом перебил выступление Гаранта.

Это сегодня уже все знают, что перебить Президента, чиновника сподвигло желание рассказать Петру Алексеевичу о том, что ему предоставляют искаженную информацию. А в момент поднятой руки об этом догадались только те, кто эту информацию искажает и вносит в уши главе государства.

Здесь почему-то мне вспомнился такой «термин», который часто звучит из уст ряда моих знакомых из Николаева и используется для обозначения некоторых замов главы АП и нардепов, которые возомнили свою гениальность и пытаются рулить всеми процессами в стране ради сохранения себя при власти. А звучит этот термин очень забавно – «недоклюевы». Кто эти люди? Это те, кто пытаются быть похожими в интригах и технологиях на последнего главу Администрации Януковича Андрея Клюева, но не дотягивают до его знаний, умений и способностей в обеспечении результатов политической борьбы.

Так вот, именно вот эти «недоклюевы», преследуя свои личные цели, пытаются оградить Президента от воздействия внешнего мира, чтобы им было легче манипулировать, в результате чего и возникают «эффекты поднятых рук».

По словам моего «агента в стане врага», визит в Николаев после Одессы мог вообще и не состоятся, потому что «недоклюевы» постоянно вливали в уши Президенту, что, мол, там нечего делать – это «тихое болото». В итоге, как оказалось, губернатор Николаевской области Алексей Савченко нашел весомые аргументы для Гаранта, чтобы тот все таки посетил Николаев.

Если пробежаться по фоторепортажам с визита Президента в Николаев, то можно заметить недовольные выражения лиц ряда чиновников АП. Особенно это недовольство заметно на лице замглавы АП Виталия Ковальчука. ☺

Зачем губернатору Николаевщины Алексею Савченко необходимо было настаивать на визите Президента, входя в конфликт с руководством АП?

Все очень просто – похоже, для Савченко настоящее губернаторство началось только сейчас, после истечения испытательного срока и визита Президента Украины, который можно воспринимать, как представление в должности.

Тем более, что Алексей Савченко точно знал, что именно сможет показать Верховному Главнокомандующему в качестве результатов своей деятельности за три месяца. И фехтовальный зал (о нем Савченко говорил, как о необходимости отдать дань памяти заместителю главы АП Андрею Таранову во время своего первого выступления в качестве губернатора), и 15 квартир бойцам АТО – это именно его инициативы.

Из того, что не попало в СМИ, но очень хорошо характеризует общую картину во властной вертикали: находясь в здании облгосадминистрации, Президент, вместе со всеми сопровождающими, поднялись на четвертый этаж, где некоторые из «недоклюевых», о которых я писала выше, решили покритиковать Савченко за отсутствие качественного… ремонта на губернаторском этаже и тому подобное на что услышали ответ от губернатора, произнесенный в свойственной ему манере, мол, сначала создам рабочие места и запущу инфраструктурные проекты, а потом займусь ремонтом. Президент вмешался в этот занимательный диалог, поддержав Савченко.

Я, конечно, не гадалка и не знаю до чего доуправляются «недоклюевы», но тенденции весьма и весьма невеселые.

И я полностью согласна c главой Ширяевской РГА Тараса Бойко, что Петру Порошенко все те же «недоклюевы» подают бомбу замедленного действия, но сегодня еще в его силах остановить запущенный часовой механизм…