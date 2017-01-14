Немецкие спецслужбы обвинили Россию в попытке рассорить ЕС и США

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) и Федеральное ведомство по охране конституции обвинили Москву в манипуляциях, направленных на подрыв тесного взаимодействия Европы с США.

Объединенная рабочая группа ведомств представили правительству ФРГ доклад под названием PsyOps (аббревиатура от Psychologische Operationen - «Психологические операции»).

Авторы доклада уверены, что Москва в течение многих лет целенаправленно пыталась углубить обострение имеющихся на Западе социальных конфликтов.

В качестве примера германские спецслужбы приводят прошлогоднюю историю с "девочкой Лизой", которая, по версии российской пропаганды, была похищена и изнасилована арабскими беженцами.

Также BND и Федеральное ведомство по охране конституции расследуют обстоятельства массированной атаки хакеров на компьютерную систему германского бундестага весной 2015 года, отмечается в докладе.

Ранее же Федеральное ведомство по охране конституции Германии обнаружило признаки причастности российской стороны к ноябрьской хакерской атаке на Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).



Напомним, ранее в Центральном разведывательном управлении США заявили о прямой причастности России к выборам американского президента.