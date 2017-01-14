«Неуклюжая цензура», - за «Дождь» вступились Комитет защиты прав журналистов и Freedom House

Комитет защиты прав журналистов, базирующийся в Нью-Йорке, призывает украинскую власть немедленно отменить распоряжение о запрете вещания на территории Украины российского телеканала «Дождь».

Об этом говорится в заявлении Комитета защиты прав журналистов, опубликованном 13 января, сообщает Радио Свобода.

Координатор программ Комитета защиты прав журналистов по странам Европы и Центральной Азии Нина Огнянова заявила, что «Украина должна немедленно отменить распоряжение о запрете вещания российского телеканала «Дождь», поскольку «эта неуклюжая цензура» лишает русскоязычную телеаудиторию Украины возможности знакомиться с передачами СМИ, представляющими отличающуюся от российской государственной точку зрения».

Кроме того, 13 января американская неправительственная организация Freedom House в своем заявлении назвала актом цензуры запрет вещания в Украине телеканала «Дождь».

«Запрет властью трансляции телеканала «Дождь» – цензура, ограничивающая доступ украинцев к выбору точек зрения», - утверждает Роберт Герман, вице-президент Freedom House по международным программам.

«В то время, когда российские войска занимают часть территории Украины, жизненно важно, чтобы украинцы имели доступ к независимому освещению событий в России, и к одному из немногих оставшихся независимых российских СМИ», - считает вице-президент Freedom House.

Ранее «актом цензуры», «нарушением свободы слова» и «деструктивной линией украинской стороны» решение о запрете вещания в Украине телеканала «Дождь» назвали соответственно спикер МИД России Мария Захарова, председатель Госдумы России Вячеслав Володин и пресс-секретарь российского президента Путина Дмитрий Песков.

Как сообщалось, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 12 января обязал украинских провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала «Дождь» из-за непризнания каналом суверенитета Украины и территориальной целостности, а также трансляции российской рекламы.

Как заявил член Нацсовета Сергей Костинский, телеканал называл административную границу между Херсонской областью и АР Крым границей между Украиной и Россией, также показывал карту России, на которой Крым показан как территория России.

По его словам, в 2016 году Нацсовет неоднократно фиксировал нарушения украинского законодательства со стороны телеканала, в частности, транслировалась российская реклама, а журналисты телеканала незаконно посещали аннексированный Крым с нарушением украинского законодательства.

В декабре 2014 года Нацсовет признал российский телеканал «Дождь» соответствующим требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и действующему законодательству Украины.