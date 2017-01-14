Литва планирует в этом году построить стену на границе с Россией

В 2017 году Литва намерена построить стену на границе с Калининградской областью РФ для защиты от контрабандистов и нелегальных мигрантов.

Об этом сообщил министр внутренних дел страны Эймутис Мисюнас, передает DELFI.

Власти Литвы впервые за весь период независимости выделяют около 3,6 млн евро на строительство физической стены на границе.

- Этих средств должно быть достаточно. Рядом с забором будет установлена современная система наблюдения, на нее средства планируют найти в следующем году, – сказал Мисюнас в интервью Lietuvos žinios.

По словам Мисюнаса, забор на границе с Калининградской областью – это "знак, что соседнее государство мы расцениваем как агрессора".

- Такой забор не остановит танки и другую военную технику, но он покажет, что мы в надежде на улучшение отношений с Россией, оцениваем ситуацию реально. Мы делаем все, чтобы снизить угрозы, которые представляет Россию, - заявил представитель парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Раса Юкнявичене.

Забор построят на участке 135 км - от Виштитиса до Немана (где пересекаются границы Польши, Литвы и России). Подобные заборы на границе с Россией планируют также установить Латвия и Эстония.

Напомним, в сентябре 2014 году тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк заявил о начале проекта «Стена», который предполагал строительство фортификационных сооружений на границе Украины и Российской Федерации, назвав его «вопросом безопасности Европы». Первый этап строительства планировали завершить 30 сентября 2014 года.

В средине 2016 года стало известно, что военная прокуратура подозревает пограничников, ГП «Черниговский облавтодор» и ООО «Укрспецстрой» в нанесении ущерба государству при строительстве укреплений на границе с Россией на сумму 1,56 млн гривен.

Возбудила уголовное производство и специализированная антикоррупционная прокуратура.

А в сентябре 2016 года в Госпогранслужбе признали, что проекта «Стена» провален.