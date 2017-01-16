ДЖКХ не планирует больше сотрудничать с фирмами, которые укладывали в Николаеве асфальт с нарушениями

Валентин Гайдаржи Департамент ЖКХ Николаевского городского совета не подписал акты выполненных работ фирмам, которые укладывали асфальт с нарушением температурного режима и в дальнейшем не планирует заключать с ними договора.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» заявил вице-мэр по вопросам ЖКХ Валентин Гайдаржи.

Так, отвечая на вопрос о том, как был решен вопрос с фирмами, которые укладывали асфальт, несмотря на минусовую температуру, Гайдаржи сказал:

- Акты выполненных работ не подписаны. В дальнейшем, с фирмами, которые выполняли работы с нарушение температурных режимов, контракты заключаться не будут. В особенности это касается компании под название «Праця».

По его словам на те работы, которые были выполнены с нарушениям будут переделаны.

- Все начнется сначала. Будем снова искать подрядчиков через «ProZorro». Естественно, с теми, кто пытался сдать работы, выполненные с нарушениями, никаких договоров мы заключать не будем, - заявил Гайдаржи.

Напомним, ранее николаевцы пожаловались на дорожников, укладывавших асфальт во дворе в минусовую температуру. Кроме того, в Николаеве рабочие в снег укладывали гранитную плитку на съездах с тротуаров. Также ранее сообщалось, что в Николаеве под конец года «кинулись» благоустраивать сквер возле ДК «Молодежный».

Как известно, Департамент ЖКХ Николаевского городского совета обязал подрядчика, который асфальтировал николаевские дворы в дождь, переделать работы.