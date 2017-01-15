«Это мой личный провал»: Сенкевич назвал своей главной ошибкой информполитику и коммуникацию со СМИ

Своей главной ошибкой на посту городского головы Николаева Александр Сенкевич назвал провальную информационную политику из-за отсутствия правильно проработанной коммуникаций со средствами массовой информации.
Такое заявление Сенкевич сделал во время своего годового отчета о проделанной работе.
- Ошибок, которые как-то ухудшили бы жизнедеятельность николаевцев, мы старались не допускать. Но основная ошибка, это, скорее всего, отсутствие правильно проработанной коммуникаций со средствами массовой информации. Наверное, это самый большой провал в этом году. Многие вещи просто нужно было донести и объяснить, зачем мы это делаем, почему мы это делаем, или просто посоветоваться. Вот это был самый большой провал, - заявил Сенкевич.
При этом он добавил, что такое положение вещей сложилось не из-за недоработки его команды.
- Я не считаю виновными людей, которые работали со мной в этом направлении. Это мой личный провал, потому что я, пытаясь что-то сделать, забывал это освещать, отменял интервью, отменял выходы на передачи или встречи с журналистами. Я думал, что сделать намного важнее, чем сказать. За этот год я понял, что важно и делать, и говорить об этом, - сказал Сенкевич.