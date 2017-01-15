В США началась неделя протестов против Трампа

В субботу, 14 января американские активисты объявили о начале протестов, цель которых не допустить инаугурации избранного президента США Дональда Трампа и заставить его отказаться от должности президента США.

Об этом сообщает «Reuters».

Сообщается, что около двух тысяч человек собрались около мемориала Мартину Лютера Кинга несмотря на проливной дождь.

Лидеры активистов призвали собравшихся бороться с дискриминацией прав человека и отменой реформы здравоохранения проведенной Бараком Обамой – «Obamacare». Один из лидеров протестующих заявил агентству, что демократы в Конгрессе нуждаются в сигнале: «Соберитесь!» (Get some backbone).

Участники протеста прошли с лозунгами: «Нет справедливости! Нет мира!»

Сам Трамп в своем «Twitter» заявил, что пока не намерен отказываться от должности президента и инаугурация состоится.

«День инаугурации будет даже ярче, чем ожидалось. 20 января. Вашингтон. Будем веселиться!», - написал Трамп.